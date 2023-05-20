Суспільство

Окупанти в Криму хочуть використати дітей із різних країн як живий щит

20 Травня 2023 14:13
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крим, росіяни

До кримського табору «Артек» росіяни намагаються заманити дітей віком 12-13 років. Окупанти пропонують путівку до табору переможцям міжнародних конкурсів, у яких беруть участь колективи з Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Єгипту, Таджикистану та Вірменії.

Про це повідомив голова комітету національної безпеки і оборони Сейму Литви.

За його словами, окупанти вдаються до таких дій з двох причин. По-перше, скласти враження про легітимність окупації Криму. По-друге, перетворити дітей з інших країн на живий щит перед можливим контрнаступом ЗСУ.

Уряди цих та інших держав повинні захистити своїх дітей і не дозволити росії «прикривати» дітьми свої злочини.


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Окупанти в Криму хочуть використати дітей із різних країн як живий щит
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