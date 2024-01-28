Кримінал

Окупанти трьома ракетами вдарили по Мирнограду: ушкоджено 14 будинків

28 Січня 2024 11:33
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війна

За інформацією командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського, останні дві доби, станом на 6.00, ворожих авіаударів не було. Натомість ворог застосовує ракети та артилерію. Б’є і по населених пунктах.

“Зокрема, сьогодні вночі, російські терористи випустили 3 ракети, імовірно “С-300”, по Мирнограду Покровського району на Донеччині. Пошкоджень різного ступеня зазнали 14 багатоквартирних житлових будинків”, – написав він у телеграм.

За інформацією місцевої прокуратури, перебуваючи у власних домівках, отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років.

За словами Тарнавського, окупанти продовжують активні наступальні та штурмові дії – вже третю добу поспіль кількість бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ Таврія близько 50. Загарбники здійснили минулої доби 892 артобстріли.

Загальні втрати ворога склали 364 особи та, не враховуючи БпЛА, 26 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 8 ББМ, 1 артсистема, 10 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Перестали існувати 3 склади боєприпасів ворога.

Нейтралізовано або знищено 197 БпЛА різних типів.


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