Суспільство

Окупанти скинули на Селидове керовану авіабомбу, є загиблі 
21 Червня 2024 11:34
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донецька область, обстріл
Фото: Донецька обласна прокуратура

Вранці 21 червня окупанти скинули керовану авіабомбу на місто Селидове Донецької області, у результаті чого загинули дві людини, троє травмованих.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

“Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу — в зоні ураження опинилася житлова забудова. Пошкоджено 5 п’ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль”.

За його словами, внаслідок удару по населеному пункту 2 людини загинули і ще 3 були поранені.

Філашкін вчергове закликав людей евакуюватись, щоб не ставити під загрозу власне життя і здоров’я.


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