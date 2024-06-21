Окупанти скинули на Селидове керовану авіабомбу, є загиблі 

Вранці 21 червня окупанти скинули керовану авіабомбу на місто Селидове Донецької області, у результаті чого загинули дві людини, троє травмованих.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

“Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу — в зоні ураження опинилася житлова забудова. Пошкоджено 5 п’ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль”.

За його словами, внаслідок удару по населеному пункту 2 людини загинули і ще 3 були поранені.

Філашкін вчергове закликав людей евакуюватись, щоб не ставити під загрозу власне життя і здоров’я.