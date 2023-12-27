Суспільство

Окупанти розстріляли українських військовополонених у Запорізькій області

27 Грудня 2023 14:59
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полонені, запоріжжя

Прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених під Запоріжжям.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора

За даними слідства, військовослужбовці армії РФ у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників.

Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли.

Відео про це наразі з’явилось і поширилось в інтернеті.

“За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством”.


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