Окупанти протягом доби обстріляли понад п’ять районів на Харківщині

У ніч проти суботи, 10 грудня, окупанти знову атакували населені пункти Харківської області, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з Росією.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Протягом доби з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп’янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших”, – йдеться у повідомленні.

Так, у Куп’янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях. В Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а у Золочевській громаді – об‘єкт інфраструктури. Без жертв та постраждалих.

За словами Синєгубова, у Харківській області продовжуються роботи з розмінування. За добу знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети.