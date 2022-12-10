Харків

Окупанти протягом доби обстріляли понад п’ять районів на Харківщині

10 Грудня 2022 13:55
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харків, обстріли

У ніч проти суботи, 10 грудня, окупанти знову атакували населені пункти Харківської області, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з Росією.  

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

“Протягом доби з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп’янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших”, – йдеться у повідомленні.

Так, у Куп’янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях. В Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а у Золочевській громаді – об‘єкт інфраструктури. Без жертв та постраждалих.

За словами Синєгубова, у Харківській області продовжуються роботи з розмінування. За добу знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети.


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