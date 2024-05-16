Суспільство

Окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону на півночі Харківщини – ISW

16 Травня 2024 07:37
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Харківщина
Ілюстративне фото / Getty Images

Армія РФ просунулись не більше ніж на 8 кілометрів від кордону на півночі Харківщини та мають намір створити “буферну зону”, а не просуватися вглиб області.

Про це пише ISW.

Як зазначають у звіті, темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжують знижуватися після того, як окупанти спочатку захопили райони, які, як тепер підтвердили українські офіційні особи, були менш захищеними.

Президент України Володимир Зеленський та українські військові заявили, що українські сили частково стабілізували ситуацію на півночі Харківської області, що межує з Росією.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин заявив, що російські війська намагаються досягти тактичних успіхів поблизу Лук’янця та Вовчанська, щоб створити плацдарми для подальшого наступу, але українські контратаки, артилерійські удари та удари безпілотників не дозволяють російським військам закріпитися в цих районах.

Представники Харківської обласної адміністрації заявили 15 травня, що постійні російські обстріли унеможливлюють встановлення українськими силами укріплень в межах трьох-п’яти кілометрів від кордону з РФ у Харківській області, і що українські сили побудували першу і другу лінії оборони на відстані 12-13 кілометрів і 20 кілометрів від кордону, відповідно.

За оцінками ISW, російські сили просунулися не більше ніж на вісім кілометрів від кордону в північній частині Харківської області.

Окупанти, що діють на території Росії, можуть легко завдавати артилерійських ударів по українських оборонних позиціях поблизу кордону, а заборони на використання наданих Заходом систем озброєння для завдання ударів по тилових російських районах по той бік кордону роблять стаціонарні українські оборонні позиції поблизу кордону вразливими і, можливо, беззахисними.

З 10 травня російські війська змогли досягти тактичних успіхів на півночі Харківської області в районах, де українські війська цілеспрямовано не створювали значних оборонних ліній, і наразі, схоже, надають перевагу створенню “буферної зони”, а не глибокому проникненню на територію Харківської області.


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