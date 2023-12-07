Суспільство

Окупанти просунулися біля Авдіївки – ISW

7 Грудня 2023 07:28
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авдіївка

Російські війська 6 грудня вели наступальні дії під Авдіївкою та підтвердили наступ. 

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. 

У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили щонайменше 25 атак на схід від Новобахмутівки (7 км на північний захід від Авдіївки), на північний схід від Бердичів (4 км на північ від Авдіївки), а також поблизу Авдіївки, Степового (3 км на північ від Авдіївки), Сєвєрного (6 км на захід від Авдіївки), Тоненького (5 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

На кадрах, опублікованих 5 грудня, нібито видно підрозділи російських 87-го та 1487-го полків (1-й армійський корпус ДНР), 10-го танкового полку (3-й армійський корпус, Західний військовий округ) та диверсійно-штурмової бригади “Ветерани”, які діють у промзоні на південний схід від Авдіївки.

Українські війська контратакували під Авдіївкою і підтвердили наступ. На геолокаційних кадрах, опублікованих 5 грудня, видно, що українські війська наступали на Степове. 

6 грудня російський військовий блогер заявив, що українські війська утримують позиції в центрі Степового, незважаючи на російські атаки


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