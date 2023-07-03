Окупанти продовжують масові обстріли – Гуменюк про ситуацію на Херсонщині 

Підрив дамби Каховської ГЕС не допоміг росіянам уповільнити українських війсьськових. Боротьба триває.

Про це пише ТСН, посилаючись на слова керівниці об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталії Гуменюк.

“Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу. Нагадаю, це основний поки що спосіб нашої бойової роботи. Особливість лінії фронту в тому, що вона пролягає руслом річки Дніпро. Відповідно і робота ускладнюється. Але і робота артилерії, і дистанційних засобів впливу на ворога посилюється.

Ворог не пасе задніх. Вони теж намагаються максимально тиснути на правий берег, на мирне населення. Це зазвичай стала практика, коли Сили оборони починають активні дії на будь-яких ділянках фронту, ворог починає тиснути на мирне населення, вкриває килимовими обстрілами, щоб налаштувати проти Сил оборони. Мовляв, за часів “руського миру” було спокійніше. Ми намагаємося максимально зачищати смугу, щоб просуватися. Зараз ця робота дуже ускладнена наслідками теракту, який відбувся з підняттям води. На лівому березі, який, нагадаю, значно нижчий за правий, вода ще дуже рясно вкриває багато населених пунктів”, – сказала вона.