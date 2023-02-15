Окупанти поспішають, намагаючись зірвати наш контрнаступ – ГУР

Теперішню активізацію російських окупаційних військ не варто порівнювати з повномасштабним вторгненням, що відбулося на початку 2022 року. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив у коментарі “24 Каналу”.

“Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК”, – додав представник воєнної розвідки України.

За словами Андрія Юсова, росіяни розуміють, що продовження українського контрнаступу і операції зі звільнення наших територій неминучі. Українські збройні сили готуються, і цей план буде втілено в життя.

“Тому ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його збити певним чином”, – підсумував представник ГУР МО України.