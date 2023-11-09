Окупанти поскаржились на атаку дронів на маслоробний комбінат в Курській області

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про нібито атаку українських безпілотників на маслоробний комбінат в місті Суджа.
Про це повідомляє прокремлівське видання “РИА Новости”
9 листопада влада російської Курської обаласті заявила про атаку за допомогою безпілотника маслоробного комбінату.
Окупанти заявляють про нібито 3 скинуті касетні боєприпаси. Постраждалих немає.
Губернатор зявив, що після нібито атаки на маслоробний комбінат у Суджі Курської області є пошкодження на підприємстві.