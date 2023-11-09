Суспільство

Окупанти поскаржились на атаку дронів на маслоробний комбінат в Курській області

9 Листопада 2023 11:02
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росія, дрони

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про нібито атаку українських безпілотників на маслоробний комбінат в місті Суджа.

Про це повідомляє прокремлівське видання “РИА Новости” 

9 листопада влада російської Курської обаласті заявила про атаку за допомогою безпілотника маслоробного комбінату.

Окупанти заявляють про нібито 3 скинуті касетні боєприпаси. Постраждалих немає.

Губернатор зявив, що після нібито атаки на маслоробний комбінат у Суджі Курської області є пошкодження на підприємстві.


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