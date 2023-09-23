Окупанти планують вивезти музейні експонати з Севастополя до Росії

Окупаційна влада Криму, під приводом «евакуації населення» планує вивезти на територію РФ культурні цінності з музеїв Севастополя, йдеться на сайті так званого Міністерства надзвичайних справ.

Таке завдання окупаційна адміністрація півострова нібито поставила місцевим надзвичайникам.

На сайті так званого «МНС» виклали нагадування для рятувальників про те, що одне з їхніх завдань – «евакуація не лише населення, а й культурних цінностей», передає Радіо Свобода.

«Третє, найважливіше завдання цивільної оборони – евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей в безпечні райони», – проінформовано на сайті.

За даними кримських надзвичайників, завдання полягає у «плануванні, підготовці та проведенні евакуації, підготовці безпечних районів для розміщення населення, а також створенні та організації діяльності евакуаційних органів».