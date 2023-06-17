Окупанти планують теракт на “Кримському титані”: які наслідки це матиме

Російські окупанти, вочевидь, готуються скоїти ще один масштабний теракт, наслідки якого відчує увесь світ. Ймовірно, загарбники збираються підірвати “Кримський титан”.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш“.

Наразі на території тимчасово окупованого Криму, вочевидь, відбуваються заздалегідь сплановані дії зі скоєння ще одного теракту – цього разу на “Кримському титані”. Вище керівництво їх погодило.

Володимир Путін доручив готувати хімвійська. Відповідну заяву він зробив під час шабашу з “воєнкорами” 13 червня. Офіційна причина – подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, який скоїла Росія. Водночас зазначають, що для такого типу робіт хімвійська не потрібні. До слова, варто також згадати, що Росія не робить нічого, аби ліквідувати наслідки свого теракту на Каховській ГЕС.

“Реальна мета розміщення там хімічних військ може полягати у провокації на заводі “Титан”. Росія може виконати чергову техногенну катастрофу”, – кажуть в “Атеші”.

«Кримський титан» — це завод, який робить сировину для виробництва титану. Це такий білий порошок — діоксид титану. Цей порошок зустрічається майже усюди (навіть просто в кондитерці та зубній пасті). Крім того, на цьому заводі є величезна кількість сірчаної кислоти в цистернах. Її використовують для виробництва цього порошку, який потім йде у виробництво титану.

Титан — це метал з унікальними властивостями. Його використовують всюди: від зубних імплантів до космічних кораблів. Він удвічі легший за сталь, а по міцності майже такий самий. По багатьох параметрах він кращий за сталь. Він краще зберігає свої властивості при нагріванні, він хімічно інертний, мало з чим реагує — суперметал.

Тому «Кримський титан» — це стратегічне підприємство, яке росіяни навряд чи нам просто так захочуть передати. Коли вони будуть відступати, вони захочуть завдати йому максимум шкоди.

Якщо росіяни підірвуть завод, сульфатна кислота виллється на землю та спричинить масове хімічне зараження цієї території. На щастя, ця речовина не є надтоксичною, але вона їдка. Земля, на яку вона потрапить, стане непридатною для використання на дуже багато років. А ліквідація екологічних катастроф — це супер затратна справа. І по часу, і по фінансах.