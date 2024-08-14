Окупанти перекидають з Донеччини до Курської області деякі підрозділи – ISW

Військове командування РФ виводить окремі елементи російських нерегулярних підрозділів із Донецької області на Курщину.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що такі нерегулярні батальйони майже ніколи не бувають повністю укомплектованими, навіть коли вони повністю розгорнуті, все одно складаються із відносно невеликих підрозділів.

У зведенні йдеться, що деякі елементи цих нерегулярних російських формувань, ймовірно, залишаються на напрямках Часового Яру, Торецька і Покровська, які російські військові вважають пріоритетними. Однак, на думку аналітиків, Кремль і військове командування РФ навряд чи виведуть цілі підрозділи, які беруть активну участь у бойових діях, із цих пріоритетних ділянок фронту для протистояння українському вторгненню у Курську область.

«Російське військове командування також може передислокувати підрозділи, які раніше призначалися для розвантаження або посилення передових частин із тилових районів Донецької області до Курської області, і така передислокація може з часом вплинути на темпи російських наступальних операцій на пріоритетних, за оцінкою російських військових, напрямках», – вважають в ISW.

Водночас в Інституті зауважили, що наразі не готові оцінювати темпи російських операцій у зазначених секторах.

Експерти вважають малоймовірним негайний вплив таких передислокацій на темпи наступальних операцій Росії. Ще й надто, нещодавні повідомлення про спроби російської армії здійснити подальше просування у напрямку Часового Яру, Торецька і Покровська навряд чи свідчать про здійснення передислокації військ.

«Нерідко російські наступальні операції призупиняються в одному секторі перед тим як активізуватися в іншому, оскільки російським військам важко одночасно проводити масштабні наступальні операції і вони схильні проводити наступальні дії «імпульсами» на різних ділянках фронту», – йдеться у зведенні.

Аналітики підкреслили, що російські війська, ймовірно, вступають у короткочасне затишшя перед відновленням наступальних операцій в одному із трьох секторів, і, ймовірно, знадобиться кілька тижнів, щоб побачити можливий вплив такої передислокації на російські операції у Донецькій області.