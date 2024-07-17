Окупанти  перегруповують штурмові групи на Харківському напрямку

Ворог перегруповує штурмові групи на Харківському напрямку.

Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба ОТУ «Харків».

Зокрема, згідно з повідомленням, з початку доби підрозділи Сил оборони відбили п’ять ворожих атак на Харківському напрямку, ще три боєзіткнення станом на ранок тривали.

«Ворог намагається провести перегрупування своїх штурмових груп зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу в районі н.п. Глибоке, а також здійснює підготовку штурмових груп зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії до атак у Вовчанську», – поінформували в ОТУ «Харків».

Як зазначається, ворог завдав у напрямку позицій українських військ 1 ракетний удар, 20 авіаційних ударів (45 КАБ) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке, Малі Проходи, Стариця, Вовчанські Хутори та Ветеринарне.

Також ворог завдав 49 ударів дронами-камікадзе та здійснив 446 обстрілів.

За інформацією пресслужби, безповоротні та санітарні втрати ворога становили 102 особи. Крім того, знищено 3 танки, 1 протитанковий засіб, 7 артсистем, 10 автомобілів, 2 одиниці спеціальної техніки, 38 БПЛА, 49 укриттів та 2 пункти зберігання БК.