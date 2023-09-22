Окупанти обстрілюють прибережну зону Херсону, є постраждалі

Російські загарбники знову обстрілюють Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює прибережну зону Херсона”, – йдеться в повідомленні.

Мрочко закликав мешканців Херсону не виходити без потреб на вулицю та залишатися у безпечних місцях.

Згодом начальник МВА повідомив, що рашисти влучили у житлові будинки Дніпровського району Херсона є влучання у житлові будинки

“За попередньою інформацією, двоє постраждалих”, – додав Мрочко.