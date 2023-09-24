Кримінал

Окупанти обстріляли з авіації Херсонську область, є загибла Окупанти вдарили з авіації по Бериславу Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранення отримав правоохоронець. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Внаслідок обстрілу були зруйновані приватні будинки. Особистість загиблої встановлюється. “Травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка”, – додав голова ОВА. Усі постраждалі були госпіталізовані, лікарі надають їм необхідну допомогу.



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