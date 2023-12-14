Кримінал

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, є руйнування

14 Грудня 2023 08:43
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обстріл

Минулої доби артилерійських і мінометних обстрілів російських окупаційних військ зазнали близько 16 населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Близько 9:00 внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ (тип озброєння – установка “Піон”) пошкоджено три приватні домоволодіння, господарські будівлі. Близько 17:00 у Куп’янську стався ворожий артобстріл, під час якого було пошкоджено 2 приватні будинки, гараж, огорожу, постраждалих немає. Близько 21:20 під час артобстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, господарські будівлі”, – написав Синєгубов.


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