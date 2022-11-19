Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

Минулої доби ворог з мінометів, танків та артилерії вів обстріл населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з РФ.

«У Куп’янську ворожими обстрілами пошкоджені дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі. Попередньо – ніхто не постраждав», – зазначив очільник області.

Протягом доби фактів поранення цивільних від російських обстрілів не зафіксовано.

«На лінії зіткнення наші захисники продовжують бойові дії проти окупантів. Віримо в хлопців та дівчат з ЗСУ. Україна переможе!», – наголосив Олег Синєгубов.

В області триває розмінування. За минулу добу піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 1,2 га території, 1,29 км ЛЕП в Харківському, Ізюмському, Бгодухівському та Чугуївському районах, 0,7 км автомобільних доріг. До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.

Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. У м. Куп’янську ворожий снаряд потрапив у дорожнє полотно, пошкодивши його. А у м. Вовчанськ обстрілами пошкоджені або зруйновані щонайменше 5 приватних домоволодінь. Обійшлося без постраждалих і пожеж.