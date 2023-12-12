Окупанти обстріляли Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий, є руйнування

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

“Близько 18:10 внаслідок ворожих обстрілів у м. Куп’янськ горіла господарська будівля. Жертв і постраждалих немає. Близько 21:43 у Куп’янськ-Вузловому внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний п’ятиповерховий будинок. Без постраждалих. Попередньо: армія РФ застосувала УАБ”, – написав Синєгубов.

За його словами, загалом ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 19 населених пунктів області, зокрема Охрімівка, Вовчанськ, Бударки, Плетенівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове тощо.