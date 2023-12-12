Кримінал

Окупанти обстріляли Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий, є руйнування

12 Грудня 2023 08:43
читать на русском →
обстріл

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

“Близько 18:10 внаслідок ворожих обстрілів у м. Куп’янськ горіла господарська будівля. Жертв і постраждалих немає. Близько 21:43 у Куп’янськ-Вузловому внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний п’ятиповерховий будинок. Без постраждалих. Попередньо: армія РФ застосувала УАБ”, – написав Синєгубов.

За його словами, загалом ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 19 населених пунктів області, зокрема Охрімівка, Вовчанськ, Бударки, Плетенівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове тощо.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Грудня 2023 09:55

NYT: США та Україна розробляють нову військову стратегію
12 Грудня 2023 07:46

На фронті за добу відбулося 89 боєзіткнень, – Генштаб
12 Грудня 2023 07:11

МВФ схвалив наступний транш для України в розмірі $900 мільйонів
12 Грудня 2023 07:00

Окупанти атакували Україну безпілотниками типу “Shahed”
12 Грудня 2023 06:54

У Єврокомісії планують залучити €15 млрд заморожених активів РФ для України, – FT
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки