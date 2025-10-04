Військові РФ обстріляли Херсон з артилерії: поранено вагітну жінку та двох дітей

Сьогодні, 4 жовтня, близько 10:00, російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона. У результаті зазнали поранень вагітна жінка та двоє її дітей.

Про це повідомили в поліції Херсонської області.

Поранення отримали 38-річна вагітна жінка та її двоє синів віком 8 та 17 років. Їх доправили до медичного закладу із мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями ніг.

“В обох хлопців також діагностували розтрощення стоп”, – розповіли в поліції.

Внаслідок обстрілу припаркований біля будинку автомобіль, транспортний засіб повністю знищено.