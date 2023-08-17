Суспільство

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину

17 Серпня 2023 07:58
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дніпро, обстріл

Росіяни зранку четверга, 17 серпня, завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Під ранок ворог атакував область ракетами. Гучно було в Новомосковському районі. Та, на щастя, місцевих мешканців не зачепило”, – йдеться у повідомленні голови ОВА.

Внаслідок ракетної атаки без електропостачання залишилися десять тисяч людей в двох населених пунктах. Втім, фахівці проблему вже усунули: світло з’явилося у помешканнях.

Інші наслідки атаки нині уточнюються, додає Лисак. 


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