Суспільство

Окупанти облаштували шпиталь на території цивільного будинку у Запоріжжі

17 Серпня 2023 07:26
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запоріжжя, військові шпиталі

Через велику кількість поранених в населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські загарбники встановили польовий шпиталь на території цивільного будинку.  

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

“Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

В населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів”.


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