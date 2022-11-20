Окупанти невдоволені, що їх перекидають з Херсонщини на Донбас, – Генштаб

За наявною у Генштабі інформацією, командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, які були виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях.

Ці підрозділи в більшості складаються з мобілізованих, які дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів.

Російські окупанти, що знаходяться в Луганській області встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів.

На Донбасі Сили оборони уразили скупченя живої сили противника, у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка (Василівського району) та Комиш-Зоря на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Внаслідок атаки понад 160 окупантів були поранені. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів.