Окупанти насаджують на окупованій території “русскій мір-тв” – ГУР

Російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства обороні України.

За даними ГУР, мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою «русскій мір».

Наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

Також у тимчасово окупованих українських громадах Донеччини загарбники переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій: йдеться, зокрема, про «Автоматизированное рабочее место госслужащего» та федеральну платформу «госвеб».

Водночас московити розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку: у 2023-24 роках на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині — більше 200, що становить понад 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні.