Окупанти нарощують війська біля Мелітополя, – Генштаб

Росіяни надалі зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомляють у Генштабі.

З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій.

Окупанти нарощують війська в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак.

В тимчасово окупованих Каховці, Таврійську і Новій Каховці Херсонської області навпаки спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.