Окупанти намагаються прорвати оборону на Запорізькому напрямку

Армія РФ робить невдалі спроби прорвати оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Про це розповів речник «Легіону Свободи» Костянтин Денисов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Станом на шосту ранку не припиняються артилерійські обстріли. Ворог гатить з усього, що в них є», – повідомляє Денисов.

За його словами, є підозра, що в найближчі два дні основний акцент російські війська будуть робити саме на артилерію, адже в області оголошено штормове попередження. Прогнозують тривалі дощі, відповідно ворог не зможе активно застосовувати безпілотники і штурмову піхоту.

«Навіть та їхня піхота, яка намагається заскочити на наші позиції, 99% з неї гине. Є низка ділянок, де відбуваються позиційні бої, тому що окупанти, не зважаючи на перевагу в живій силі, не можуть просунутися і видалити наших хлопців з займаних позицій», – додав речник.