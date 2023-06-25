Суспільство

Окупанти намагаються повернутися на позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС

25 Червня 2023 20:34
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гуменюк, окупанти

Армія РФ намагається повернутися на позиції, які вона займала до підриву греблі Каховської ГЕС, проте це ускладнюється необхідністю розмінування територій, які вона замінувала раніше, та поширенням кишкових інфекцій через антисанітарні умови на позиціях.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

“Зараз, коли вода повертається фактично в русло і навіть відступає глибше в його межах, противник намагається повертатися на свої позиції. Для них це ускладнено через те, що карта мінних полів їхніх змінилася суттєво, велика вода розкидала їхні ж мінні загородження, які вони намостили вздовж лівого берега, і їм доводиться розміновувати територію перед тим, як повертатися. До того ж їх робота ускладнюється поширенням кишкових інфекцій”, — сказала Наталія Гуменюк.

За її словами, росіянам на лівому березі нині “складно, тому що в них перебої з питною водою дуже великі, а логістика в них не убезпечена”.


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