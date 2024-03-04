Суспільство

Окупанти намагалися покращити своє положення на Куп’янському напрямку, – Генштаб

4 Березня 2024 07:45
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війна
БМП Bradley 47-ї окремої механізованої бригади / Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби, 3 березня, на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Українські військові відбили російські атаки на низці напрямків, зокрема на Куп’янському, і завдали ударів по об’єктах росіян.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, на Куп’янському напрямку ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, безуспішно намагаючись покращити своє тактичне положення.

Генштаб розповів про ситуацію за різними напрямками фронту:

  • Волинський і Поліський: оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.
  • Сіверський і Слобожанський: росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.
  • Лиманський: українські військові відбили 5 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам’янське Донецької області.
  • Бахмутський: Сили оборони відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.
  • Авдіївський: українські захисники відбили 20 атак росіян у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • Новопавлівський: Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти понад 30 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
  • Оріхівський: ворог здійснив 3 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
  • Херсонський: Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас українські військовослужбовці активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Протягом минулої доби росіяни завдали 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснили 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.


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