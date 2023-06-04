Суспільство

Окупанти на Запоріжжі примушують таксистів шпигувати за місцевими мешканцями

4 Червня 2023 18:12
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запоріжжя

Окупаційна адміністрація примушує до співпраці таксистів, що працюють на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Цент національного спротиву.

Таксистів змушують ставати агентами окупантів та повідомляти ворогу про осіб з проукраїнськими настроями. Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив.

Центр Національного Спротиву закликає всіх українців на окупованих територіях повідомляти про переміщення та розташування окупантів. 


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