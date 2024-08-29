Суспільство

Окупанти контролюють близько 40% Часового Яру
29 Серпня 2024 11:25
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Часів Яр
Розбитий Часів Яр / Telegram

Окупанти контролюють близько 40% Часового Яру у Донецькій області. Місто знищене через бойові дії. 

Про це повідомив представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрія Полухіна в ефірі телемарафону.

“На даний момент ворог контролює ту частину міста, яка розташована до каналу. Це приблизно 40% цього міста”, – сказав Полухін.

Повне захоплення Часового Яру може надати окупантам тактичну перевагу

За його словами, у разі захоплення Часового Яру росіяни отримають тактичну перевагу на висоті, з якої відкривається огляд на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та логістичний шлях між цими населеними пунктами. 

Представник Королівської бригади наголосив, що місто Часів Яр розбите унаслідок бойових дій і перетворилося на руїни.

“Місто розбите. Ворог лишає один по собі слід, як при окупації Авдіївки та Бахмута. Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху”, – додав Полухін.


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