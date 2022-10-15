Окупанти, гелікопткри, артсистеми: втрати ворога станом на 15 жовтня

Російські війська втратили 2 гелікоптери та 11 БПЛА за добу 14 жовтня.
У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали
- особового складу ‒ близько 64700 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2524 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5179 (+7) од,
- артилерійських систем – 1582 (+16) од,
- РСЗВ – 365 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 186 (+0) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 242 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1210 (+11),
- крилаті ракети ‒ 316 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 142 (+0).
Повітряні сили ЗСУ опівночі з 00:00 по 00:30 знищили 6 дронів Shahed-136 та ударний вертоліт.
Опівночі з 14 на 15 жовтня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено сім повітряних цілей. Дві – на півдні країни, знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування “Південь” Повітряних Сил: дрон-камікадзе “Shahed-136” та ударний вертоліт (тип уточнюється).
На східному напрямку силами та засобами повітряного командування “Схід” Повітряних Сил знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе “Shahed-136”.