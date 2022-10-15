Суспільство

Окупанти, гелікопткри, артсистеми: втрати ворога станом на 15 жовтня

15 Жовтня 2022 10:52
85
зсу

Російські війська втратили 2 гелікоптери та 11 БПЛА за добу 14 жовтня.

У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали

  • особового складу ‒ близько 64700 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2524 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5179 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1582 (+16) од,
  • РСЗВ – 365 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 186 (+0) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 242 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1210 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 316 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 142 (+0).

Повітряні сили ЗСУ опівночі з 00:00 по 00:30 знищили 6 дронів Shahed-136 та ударний вертоліт.

Опівночі з 14 на 15 жовтня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено сім повітряних цілей. Дві – на півдні країни, знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування “Південь” Повітряних Сил: дрон-камікадзе “Shahed-136” та ударний вертоліт (тип уточнюється).

На східному напрямку силами та засобами повітряного командування “Схід” Повітряних Сил знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе “Shahed-136”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
усі думки
ТОП-новини
15 Жовтня 2022 10:52
85

Окупанти, гелікопткри, артсистеми: втрати ворога станом на 15 жовтня
15 Жовтня 2022 14:59
17

До Білорусі прибули ешелони російських військових
15 Жовтня 2022 14:29
17

Україна та ще 7 країн приєднались до восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії
15 Жовтня 2022 12:49
39

Закатовані та вбиті: в Казачій Лопані знайшли тіла двох загиблих
15 Жовтня 2022 12:16
78

На Херсонщині знайшли російську “військову форму” на дітей
Останні новини
усі новини