Окупанти, гелікопткри, артсистеми: втрати ворога станом на 15 жовтня

Російські війська втратили 2 гелікоптери та 11 БПЛА за добу 14 жовтня.

У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали

особового складу ‒ близько 64700 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2524 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5179 (+7) од,

артилерійських систем – 1582 (+16) од,

РСЗВ – 365 (+3) од,

засоби ППО ‒ 186 (+0) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1210 (+11),

крилаті ракети ‒ 316 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 142 (+0).

Повітряні сили ЗСУ опівночі з 00:00 по 00:30 знищили 6 дронів Shahed-136 та ударний вертоліт.

Опівночі з 14 на 15 жовтня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено сім повітряних цілей. Дві – на півдні країни, знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування “Південь” Повітряних Сил: дрон-камікадзе “Shahed-136” та ударний вертоліт (тип уточнюється).

На східному напрямку силами та засобами повітряного командування “Схід” Повітряних Сил знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе “Shahed-136”.