Окупанти дроном атакували автобус з будівельниками на Харківщині: є поранені 

2 серпня у Харківській області окупанти з дрона атакували автобус з цивільними, внаслідок чого у результаті було поранено шестеро цивільних, одна людина у важкому стані.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Близько 9.00 год окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді”.

За його словами, постраждали шестеро цивільних, пʼять людей у середньому стані, один чоловік – у важкому.

Усі постраждалі – працівники-будівельники. На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.