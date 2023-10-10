Окупанти атакували Україну 36 “Шахедами”, 26 з них збито

Російські окупанти уночі запустили по Україні 36 ударних безпілотників “Шахед”, 26 з них вдалося збити, на фронті за добу сталося 39 боєзіткнень, захисники відбили понад 30 ворожих атак на різних напрямках.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

“Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура”.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти здійснили понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.