Окупанти атакували  супермаркет в Костянтинівці на Донеччині: є загиблі та поранені 

9 серпня армія рф вдарила по супермаркету у Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок удару загинули 10 людей, 35 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Станом на 12:40 у Костянтинівці внаслідок російського удару загинули дві людини. Кількість постраждалих виросла до 17. Пошуково-рятувальна операція триває.

За словами Філашкіна, росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Костянтинівку – влучили у супермаркет. Внаслідок атаки, щонайменше 7 людей поранені, один з них перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.

“Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян”, – йдеться у повідомленні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео з місця пожежі.

“Це цивільний об’єкт, де могло перебувати багато мирних жителів. Окупанти це знають і завдають удару”, – каже омбудсман.

Раніше про обстріл повідомляв керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Удар по супермаркету в Костянтинівці – черговий терор росіян. Війна з цивільними – це все, що вони вміють. Росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить”, – написав Єрмак.

Інформацію про удар по Костянтинівці Суспільному також підтвердив начальник МВА Сергій Горбунов.

“Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей.

Станом на цей час відомо про 4 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 24 людини поранено”, – прокоментував терористичний акт Володимир Зеленський.

У соцмережах пишуть, що загарбники поцілили по “Еко-маркету”.

Нова пошта повідомила, що загарбники влучили у торгівельний центр, де знаходилось вантажне відділення пошти.