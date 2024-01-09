Суспільство

Окупанти атакували Сумщину: «Шахед» влучив у Будинок культури 

9 Січня 2024 21:04
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суми, дрони

Російська армія атакувала Краснопільську громаду на Сумщині двома «Шахедами». Пошкоджені Будинок культури, житлові будинки та лінії електропередач.

Про це в Телеграмі повідомляє Сумська ОВА.

«Сьогодні ввечері ворог укотре атакував прикордоння Сумщини. Росіяни скерували два БпЛА типу Shahed у селище Краснопільської громади. Поцілили у місцевий Будинок культури. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють усі необхідні служби.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.


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