Окупанти атакували Сумщину: «Шахед» влучив у Будинок культури 

Російська армія атакувала Краснопільську громаду на Сумщині двома «Шахедами». Пошкоджені Будинок культури, житлові будинки та лінії електропередач.
Про це в Телеграмі повідомляє Сумська ОВА.
«Сьогодні ввечері ворог укотре атакував прикордоння Сумщини. Росіяни скерували два БпЛА типу Shahed у селище Краснопільської громади. Поцілили у місцевий Будинок культури. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють усі необхідні служби.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.