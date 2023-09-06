Суспільство

Окупанти атакували Нікополь з дрона

6 Вересня 2023 19:51
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дніпро

Надвечір середи ворог атакував Нікополь із безпілотника. Влучив у приватні будинки. Минулося без жертв і постраждалих.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Мирівська громада і Нікополь. Знову там неспокійно. Вранці вони були під вогнем ворожої артилерії. А вже надвечір агресор атакував районний центр із безпілотника”, – йдеться у дописі.

Посадовець зазначив, що обстріл минувся без загиблих та постраждалих. Але пошкоджене майно людей. Побиті п’ять приватних будинків.

На решті територій Дніпропетровщини день був тихим. Без обстрілів.


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