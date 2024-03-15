Суспільство

Окупанти атакували Нікополь: пошкоджена багатоповерхівка

15 Березня 2024 08:22
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нікополь, обстріли
Пошкоджена багатоповерхівка / Telegram

Російська армія знову вдарила по Нікополю. Пошкоджено багатоповерхівку та промислове підприємство.

Про це в Телеграмі повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ввечері агресор вдарив по Нікополю. По місту поцілив з важкої артилерії. Пошкоджені п’ятиповерхівка і промислове підприємство. Втім, головне, що вціліли люди”, – написав він.

Вночі у районі минулося без обстрілів. Не було “прильотів” і на решті території області.

Раніше повідомлялось, в Кривому Розі внаслідок атаки, яка сталася 12 березня, в лікарні досі залишається майже два десятки людей.


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