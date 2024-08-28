Окупанти атакували Кривий Ріг: є восьмеро постраждалих

28 серпня ворог атакував місто знову балістикою, постраждало вісім людей.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА

Влада зазначила, що росіяни вдарили по цивільних – відомо про постраждалих.

У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання. Військові під час удару попереджали про атаку балістичною ракетою.

Пізніше влада оновила дані – постраждали восьмеро людей. Четверо чоловіків – 29, 29, 41, 44, 64 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості. Серед потерпілих і 54-річна жінка.

Восьмим постраждалим є 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно. У місті понівечений гаражний кооператив, 12 авто. Вибиті вікна у готелі.