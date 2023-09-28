Окупанти атакували Кіровоградщину: є влучання

Голова Кіровоградської ОВА повідомив про влучення російського “Шахеда” в області, але, за попередніми даними, минулося без постраждалих.

Про це повідомляє голова ОВА Андрій Райкович у Telegram

“Пережили надзвичайно складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину “Шахедів” над областю знищено. Проте є й влучання”.

Де саме сталося влучання, голова ОВА не уточнив, лише зазначив, що на місці працюють відповідні служби.

За словами Райковича, минулося “без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури”.