Суспільство

Окупанти атакували керованими авіабомбами громаду на Харківщині, є постраждалі (фото)
25 Лютого 2025 10:12
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Наслідки авіаудару по с. Слатине / Фото: Харківська ОВА
Наслідки авіаудару по с. Слатине / Фото: Харківська ОВА

24 лютого близько 23:00 російська армія завдала авіаційного удару по місту Дергачі Харківського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, авто. Чотири жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Орієнтовно у цей самий час ще один російський КАБ вдарив по селищу Слатине Дергачівської громади Харківського району. Пошкоджено приватні будинки, без постраждалих.

О 4:20 ранку ворог повторно здійснив запуски з авіації. Два КАБи влучили по території фермерського господарства у селі Болибоки Дергачівської громади Харківського району. Пошкоджено складські ангари та техніку.

Наслідки бомбардування Харківського району / Фото: Харківська обласна прокуратура, Харківська ОВА

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