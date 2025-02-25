Окупанти атакували керованими авіабомбами громаду на Харківщині, є постраждалі (фото)

24 лютого близько 23:00 російська армія завдала авіаційного удару по місту Дергачі Харківського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, авто. Чотири жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Орієнтовно у цей самий час ще один російський КАБ вдарив по селищу Слатине Дергачівської громади Харківського району. Пошкоджено приватні будинки, без постраждалих.

О 4:20 ранку ворог повторно здійснив запуски з авіації. Два КАБи влучили по території фермерського господарства у селі Болибоки Дергачівської громади Харківського району. Пошкоджено складські ангари та техніку.