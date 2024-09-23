Окупанти атакували КАБами Запоріжжя: є руйнування та поранені

В результаті ворожої атаки на Запоріжжя шістьма керованими авіабомбами пізно ввечері 22 вересня дев’ятеро людей отримали поранення, серед них дитина.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, МВС України.

Він також написав, що внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки.

Зайнялася пожежа. На місці працюють рятувальники. У МВС України повідомили, що росіяни завдали шість ударів, за попопередньою інформацією – керованими авіабомбами.

Внаслідок ударів зайнялися припарковані автомобілі, пошкоджені житлові будинки.

На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби міста.

О 00.57 Федоров написав, що кількість постраждалих зросла до шести людей, їм надається медична допомога.

Рятувальники, поліцейські, комунальники, медики і соціальні працівники разом ліквідують наслідки удару і допомагають постраждалим.

На двох локаціях розгорнули палатки, куди мешканці звертаються за підтримкою.

Поруч із місцем ураження цілодобово працює пункт незламності.

О 1.59 у ДСНС повідомили що кількість травмованих людей зросла до дев’яти, з них одна дитина.

Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну жінку деблокували із власної квартири.

Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 кв.м. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.

Всього на ліквідацію від ГУ ДСНС залучалося 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

На місцях працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.