Суспільство

Окупанти атакували Херсонщину та зупинку в обласному центрі з дронів, є поранені
10 Вересня 2024 13:43
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дрони, херсонщина
Дрон / Фото з відкритих джерел

10 вересня ворог атакував Херсон та Понятівку в області, в результаті чого троє людей були поранені.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Внаслідок чергового обстрілу Херсона постраждав 25-річний чоловік, який знаходився на вулиці. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення руки. Потерпілого доставили до лікарні.

Раніше Херсонська ОВА повідомляла про атаку на Херсон.

Сьогодні близько 11:00 російські війська атакували зупинку в Херсоні. В результаті скидання вибухівки з дрона 65-річний чоловік дістав важкі поранення: вибухову травму, уламкові поранення обох ніг.

“Потерпілого доставили до лікарні. Медики борються за його життя”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, раніше в ОВА інформували, що зранку окупаційні війська атакували з БПЛА Понятівку. Внаслідок обстрілу пошкоджено рейсовий автобус.

Також постраждала 61-річна жінка, яка перебувала на вулиці. У неї вибухова травма, контузія, уламкові поранення гомілки та стопи. Медики доставили потерпілу до лікарні для надання допомоги.


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