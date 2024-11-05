Окупанти атакували Харків КАБами вночі

У ніч на 5 листопада армія РФ атакувала Харків КАБами, у місті було чути вибухи.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте в укриттях”.

Терехов написав, що у місті пролунала серія вибухів. Він також застеріг, що можливі повторні атаки по місту.

У Повітряних силах повідомляли про пуски КАБів на Харків.

О 00:27 Синєгубов повідомив, що профільні служби виїхали на місця влучань. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

00:47 Терехов написав, що за попередньою інформацією, удари відбулися по двох районах міста – Шевченківському та Київському. КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань. Обстеження місць прильотів триває.