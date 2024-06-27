Суспільство

Окупанти атакували Донеччину: є загиблий
27 Червня 2024 12:38
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27 червня ворог атакував Торецьк, Селидове та Ясенове Донецької області, внаслідок чого загинула 1 людина, ще 7 поранені.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Під вогнем знову опинився Торецьк — там встановлено інформації про 1 загиблу людину. Рано вранці росіяни скинули авіабомбу на Селидове — поранення отримали 6 людей, у тому числі двоє підлітків; пошкоджено 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 3 адмінбудівлі й 4 автомобілі”.

 Також під ворожим вогнем було село Ясенове Покровської громади — там поранено людину, пошкоджено підприємство. Філашкін закликав людей евакуюватися.


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