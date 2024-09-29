Окупанти активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках – Генштаб

Від початку доби відбулося 68 бойових зіткнень. Окупанти активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках.
Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 16:00.
Сьогодні від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по Кучерівці, Шалигиному, Ободах, Есмані, Студенку та Рев’якиному.
- На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська. Також загарбники завдали два авіаудари по Вовчанську та Муравському.
- На Куп’янському напрямку з початку доби точилося шість боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Вишневого, Кучерівки, Кругляківки та Лозової. На цей час продовжуються дві атаки окупантів.
- На Лиманському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Противник штурмував неподалік Макіївки, Зарічного, Білогорівки та Невського, де наразі триває бій. Крім цього, загарбники запустили шість НАРів у район Новоєгорівки.
- На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Війська рф намагалися штурмувати наші позиції біля Часового Яру та Білої Гори, де досі продовжується одна атака. До того ж загарбники запустили 18 НАРів по Часовому Яру.
- На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки, Торецька та Неліпівки. Половину боєзіткнень завершено, три – тривають. Також авіація агресора скинула КАБи біля Катеринівки та Торецька, а також запустила 24 НАРи по Дружбі.
- На Покровському напрямку противник здійснив 13 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка та Селидове. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 11 атак, два бої – продовжуються. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються.
- На Курахівському напрямку загарбники атакували 17 разів поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки. Тринадцять спроб просунутися відбито, чотири – ще тривають.
- На Времівському напрямку противник 11 разів штурмував наші позиції біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки. Дев’ять боїв завершено, два – досі тривають. Крім цього, залучивши авіацію, загарбники били НАРами у райони населених пунктів Рівнопіль, Новодарівка та Золота Нива.
- На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Ворог проводив наступальні дії у районі Новоданилівки. Також противник завдав три авіаційні удари по Запоріжжю та Малій Токмачці.
На інших напрямках оперативна обстановка – без суттєвих змін.