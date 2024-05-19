Політика

Окупанти активізувалися на Харківському напрямку – Генштаб

19 Травня 2024 15:15
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генштаб
Боєць 22-ї окремої механізованої бригади / Фото Генштаб ЗСУ

Інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту, повідомляє Генштаб ЗСУ. Найбільша активність окупантів станом на зараз спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках.

На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися – тут на даний час відбулося сім бойових зіткнень. Ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців. Біля Лук’янців завдав авіаційного удару, застосувавши п’ять КАБів. Українські військові тримають оборону, ведуть вогонь у відповідь та контратакують на окремих ділянках.

На Куп’янському напрямку ворожа авіація завдавала ударів в районі Петропавлівки, інформація уточнюється. Станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще дві – тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Загарбники зазнають втрат, інформація про які уточнюється.

Протягом поточної доби загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 78.


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