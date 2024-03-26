Окупанти 7 разів обстріляли Сумщину

У вівторок окупанти сім разів вдарили по прикордонних територіях Сумської області.

Про це у Фейсбуці повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

“Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська та Хотінська громади”, – йдеться у повідомленні.

По Білопільській громаді росіяни випустили керовані авіаційні бомби з літака тактичної авіації. Пошкоджено міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків. Пожежу, яка виникла, оперативно ліквідували.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів та артилерії.

У Хотінській громаді зафіксовані мінометні обстріли.