Окупантів у Часовому Яру немає – Сили оборони

Ворог не перетинав рубежі і кордони Часового Яру.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Противник не полишає спроб тиснути на Часів Яр, виконуючи певні дедлайни. Сили оборони контролюють обстановку. Ворожої армії в місті немає, ворог не перетинав рубежі і кордони міста», – підкреслив Волошин.

Він зазначив, що задля захоплення міста російська армія намагається обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське, активно штурмує ці селища, щоб «взяти в лещата Часів Яр».

За словами речника, на цьому напрямку ворог завершує своє перегрупування, а неподалік Білогорівки заводить додаткові штурмові групи.

Також штурмові групи переміщуються у районах Кліщіївки і Андріївки. Там ворог планує проводити штурмові дії в районі Іванівського.

Волошин розповів, що армія РФ активно проводить артилерійський вплив на околицях Часового Яру. На його думку, ймовірно росіяни готують підґрунтя для наступної хвилі штурмів.

Крім того, речник повідомив, що за минулу добу на цьому напрямку було зафіксовано 82 мінометних та артилерійських обстрілів, а на сьогоднішній ранок вже було зафіксовано 29 обстрілів.

За його словами, на цьому напрямку триває боротьба за контроль логістичних маршрутів.

«Загарбники намагаються методом випаленої землі знищувати всі наші взводні опорні пункти і саме місто Часів Яр. Однак наші воїни стримують ворога та стабілізують ситуацію на цьому напрямку», – додав Волошин.