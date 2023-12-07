Російська окупаційна влада заборонила в Запорізькій області Українську греко-католицьку церкву. Громади греко-католиків, за версією окупантів, нібито брали «активну участь в діяльності екстремістських організацій» і пропагували «неонацистські ідеї».

Про це повідомив Департаменту інформації УГКЦ з посиланням на «розпорядження» очільника окупаційної військово-цивільної адміністрації Запорізької області колаборанта Євгена Балицького.

Документ датований ще 26 грудня 2022 року, але в УГКЦ про нього дізналися тільки зараз.

Окупанти стверджують, що українські греко-католики нібито зберігали «вибухові речовини і вогнепальну зброю на території культових споруб і допоміжних приміщень», а також брали участь «у масових заворушеннях та антиросійських мітингах у березні — квітні 2022 року» та «розповсюджували літератури із закликами до порушення територіальної цілісності російської федерації».

Крім того, за версією російської окупаційної влади, парафії були залучені до «діяльності екстремістських організацій» і «пропаганди неонацистських ідей».

Ставленик росії Балицький розпорядився передати все рухоме та нерухоме майно і земельні ділянки УГКЦ в розпорядження окупаційної влади; розірвати договори оренди; не проводити реєстрацію нових релігійних громад тощо.

Крім УГКЦ, Балицький у цьому «розпорядженні» заборонив діяльність католицьких організацій, зокрема тих, які займаються соціальним служінням та гуманітарною підтримкою. Йдеться про «Орден Лицарів Колумба» та благодійний фонд «Карітас».

В УГКЦ закликали міжнародні організації забезпечити дотримання релігійної свободи на окупованих територіях України.