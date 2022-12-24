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Окупаційна адміністрація «ЛНР» втекла зі Сватового – Гайдай

24 Грудня 2022 18:21
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Луганська область, Гайдай

Окупаційна адміністрація “ЛНР” із Сватового Луганської області поїхала з міста,

Про це заявив очільник ОВА Сергій Гайдай, наводячи приклад успіхів української армії Луганському фронті.

“Ми ще ближче до Сватового: окупанти вивезли з окупованого міста «ленерівську адміністрацію. Щури побігли, рашисти вже відчувають наближення ЗСУ, тож збирають награбоване та їдуть на Луганськ”, – заявив Гайдай.

Він додав, що окупанти не залишають у спокої деокуповані села Луганщини. Їх цілодобово обстрілюють, зокрема ракетами С-300 та почали запускати «Шахедів» у селища, де залишилося близько пів сотні цивільних.


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